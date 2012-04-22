12-летняя девочка с рождения избегает внимания государства

В Черкассах обнаружена девочка, об официальном существовании которой не было известно на протяжении 12 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации местной газеты «Вечерние Черкассы», мать ребенка утверждает, что зарегистрировать дочку у нее не было времени, потому что была занята заботой о ее материальном благополучии.

«Ни в РАГСе, ни в поликлинике, ни в соцслужбах не знали о существовании ребенка. По документам о девочке не было нигде никаких упоминаний», - отмечает издание.

По словам старшего помощника прокурора города Черкассы Валентины Колчины, как правило, социальные службы имеют на своем учете неблагополучные семьи и контролируют, чтобы детей зарегистрировали еще до того, как им исполнится месяц.

«Эта семья была благополучной, потому и выпала из поля зрения соцработников. Скрыть существование ребенка матери помогло и то, что она не жила постоянно по одному адресу, а все время переезжала», - сообщила помощник прокурора.

О ребенке в прокуратуру сообщили учителя школы, в которой училась девочка. Прокуратура возбудила производство об административном правонарушении.

В роддоме, где родилась девочка, выдали справку, благодаря которой теперь можно зарегистрировать ребенка и доказать ее законное существование.