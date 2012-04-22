За пару тысяч осужденный получил освобождение через ЖЭК
17:30, 22 апреля 2012Общество
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В Крыму работница ЖЭКа за 2,7 тыс грн взятки освободила от общественных работ осужденного.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, указанное должностное лицо за вознаграждение выдало мужчине справку о том, что тот отбыл назначенное ему судом наказания за административное нарушение.
В отношении взяточницы возбуждено уголовное дело.
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