За пару тысяч осужденный получил освобождение через ЖЭК

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, указанное должностное лицо за вознаграждение выдало мужчине справку о том, что тот отбыл назначенное ему судом наказания за административное нарушение.

В отношении взяточницы возбуждено уголовное дело.