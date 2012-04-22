Из Николаева сообщают, что Александра Попова остается в коме

Об этом николаевской областной интернет-газете «Новости-N» сообщил руководитель пресс-службы облуправления здравоохранения Юрий Багрянцев.

По его словам, родные девушки ошибочно приняли некоторые рефлекторные действия - движения головой, непроизвольное слезоотделение и т.д. - за сознательные.

«К сожалению, это не так - девушка по-прежнему находится в коме, состояние ее расценивается как «стабильно тяжелое», - сказал он.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) показывает, что кора головного мозга жива, однако для того, чтобы более точно оценить данные ЭЭГ, необходимо посмотреть их в динамике, говорится в сообщении.

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Как сообщалось, А.Попову жестоко избили в Николаеве в ночь на 10 марта. За действиями садиста наблюдали его жена и подруга, однако ничего не предприняли.

Девушку привезли в больницу голой. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюстей, перелом грудины и ребер.

Прокуратура Николаевской области направила в Ленинский районный суд города с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство.