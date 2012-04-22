Завтра в Украине небольшие дожди, местами грозы

Завтра в Украине местами ожидаются небольшие дожди, местами грозы, ночью и утром на Закарпатье сильные дожди, лишь в южной части без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 6-11°; днем 18-23°, в западных областях 12-17°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем - 8-13°.

В Киевской области в понедельник ожидаются небольшие дожди (ночью - кое-где), местами - грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем - 18-23°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем - 20-22°.