Завтра в Украине небольшие дожди, местами грозы
13:54, 22 апреля 2012Общество
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Прогноз на 23 апреля
Завтра в Украине местами ожидаются небольшие дожди, местами грозы, ночью и утром на Закарпатье сильные дожди, лишь в южной части без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 6-11°; днем 18-23°, в западных областях 12-17°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем - 8-13°.
В Киевской области в понедельник ожидаются небольшие дожди (ночью - кое-где), местами - грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем - 18-23°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем - 20-22°.
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