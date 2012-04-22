При взрыве в "Галицкой браме" погиб пожарный, двое получили ожоги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, во время ликвидации пожара на втором этаже произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва один работник МЧС погиб и еще двое с ожогами госпитализированы.

Подразделениями МЧС из помещения кафе были спасены 40 человек.

В 19.58 пожар был ликвидирован 14 отделениями пожарно-спасательной службы МЧС. Причина пожара и взрыва устанавливаются.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.