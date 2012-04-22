При взрыве в "Галицкой браме" погиб пожарный, двое получили ожоги
11:57, 22 апреля 2012Общество
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Вчера в 17.32 в Ивано-Франковске в кафе „Галицька брама” (двухэтажное деревянное здание) возник пожар.
Из колыбы спаслись 40 человек, фото МЧС
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, во время ликвидации пожара на втором этаже произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва один работник МЧС погиб и еще двое с ожогами госпитализированы.
Подразделениями МЧС из помещения кафе были спасены 40 человек.
В 19.58 пожар был ликвидирован 14 отделениями пожарно-спасательной службы МЧС. Причина пожара и взрыва устанавливаются.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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