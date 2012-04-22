Завершается строительство первой в Луганске синагоги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, об этом на встрече с губернатором Владимиром Пристюком заявил главный раввин Луганска и Луганского региона Шалом Гопин.

По его словам, поскольку луганская синагога строится за счет пожертвований, ее строительство растянулось на 7 лет.

Ш.Гопин уверен, что праздник Рош-а-Шана в этом году евреи Луганска встретят в новой синагоге.

Он поблагодарил власти области за поддержку, которую оказываемую религиозной общине.

«Мы в Луганске уже 13 лет, здесь очень спокойная обстановка – гораздо спокойней, чем, например, в столице – очень доброжелательные люди. И в том, что мы живем в добрососедстве с остальными конфессиями, есть заслуга и областных властей, которые всегда готовы откликнуться на просьбу о помощи», – отметил Ш.Гопин.

Справка УНИАН. Еврейский праздник Рош-а-Шана символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Существует предание, что в дни Рош-а-Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого человека. В это время евреям предписано продумать свои поступки за предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году.