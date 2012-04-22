В Николаеве вышла из комы Александра Попова

Об этом газете "Сегодня" сообщили в Фонде Рината Ахметова "Развитие Украины".

Девушку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких – она уже дышит самостоятельно. Также Саша пытается говорить.

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Как сообщалось, А.Попову жестоко избили в Николаеве в ночь на 10 марта. За действиями садиста наблюдали его жена и подруга, однако ничего не предприняли.

Девушку привезли в николаевскую больницу голой. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюстей, перелом грудины и ребер. Девушка 41 день находилась в коме. Все расходы на лечение А.Поповой взял на себя Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины".

Прокуратура Николаевской области направила в Ленинский районный суд города с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство 19-летней А.Поповой.