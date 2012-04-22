Страны-члены МВФ нарастят ресурсы фонда на 430 млрд долларов

Таким образом, ресурсы организации будут увеличены почти в два раза, передает РИА "Новости".

В частности, страны еврозоны предоставили фонду около 200 млрд долл, Япония - 60 млрд долл, Великобритания - 15 млрд долл, Польша - около 8 млрд долл.

"Мы остаемся привержены задаче предпринять все необходимые меры для обеспечения мировой финансовой стабильности... Вместе с финансовым комитетом МВФ мы достигли договоренности об увеличении ресурсов МВФ для предотвращения кризисов и их преодоления. Есть жесткие обязательства увеличить ресурсы МВФ более чем на 430 млрд долларов в дополнение к предусматриваемым реформой 2010 года увеличенным квотам. Эти ресурсы будут доступны всем членам МВФ и не будут предназначены каким-либо конкретным регионам", - говорится в коммюнике, распространенном по окончании встреч министров финансов и глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

"Данное решение, вкупе с действиями, предпринятыми в прошедшие месяцы на национальном и региональном уровне, а также финансовыми мерами, демонстрирует приверженность международной общественности к защите всемирной финансовой стабильности и постановке всемирного экономического восстановления на надежные рельсы", - отмечается в документе.