Две гостиницы получат полтора миллиона на Литвина

23:33, 18 апреля 2012
Общество
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Об этом сообщает “Вестник государственных закупок” в бюллетене 47 (649) от 18 апреля.

На обеспечение мероприятий и официальных приемов при участии председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина в гостиничных комплексах будет потрачено немногим более 1,5 млн. грн.

Заказчиком, которым выступает управление делами Верховной Рады Украины, проведена закупка у одного участника.

В частности, за эти услуги гостиничный комплекс “Национальный” получит 1,02 млн. грн, а «Киев» - 541 тыс. грн.

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