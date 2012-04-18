Два десятилетних ученика «заминировали» свою школу

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По сообщению, 18 апреля в 8:00 на телефон дежурной части Могилев-Подольского райотдела милиции по телефону позвонил неизвестный и сообщил о заложенной взрывчатке в городской общеобразовательной школе № 3.

На место оперативно выехали работники райотдела и специалисты взрывотехнической службы при УМВД Украины в Винницкой области. Проводилось детальное обследование учебного заведения и прилегающей территории. Преподавателей и школьников, которые в это время находились в школе, стражам порядка пришлось эвакуировать. Никаких взрывных устройств или опасных предметов на месте события не обнаружено.

По предварительным данным расследования, ложное сообщение сделали два десятилетних мальчика, которые учатся в этой школе.

Сейчас по данному факту проводится проверка.