За год украинская экономика упала на 1,1%
22:23, 18 апреля 2012Общество
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В Украине спад промышленного производства в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года составил 1,1%.
За март экономика Украины продемонстрировала спад
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
По данным Госстата, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,9%, в марте 2012 года против февраля – 9,8%.
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