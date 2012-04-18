С поезда «Николаев – Москва» эвакуировали 211 пассажиров

Как сообщает Территориальное управление МЧС в Николаевской области, сегодня в 9:57 в оперативно-диспетчерскую службу территориального управления МНС Украины в Николаевской области от дежурного линейного отдела милиции на станции «Николаев» на Одесской железной дороге поступило сообщение о выявлении в поезде № 62 сообщением «Николаев - Москва» в 8-м вагоне сумки черного цвета с предметами, похожими на артиллерийские снаряды.

Поезд был срочно остановлен на железнодорожной станции Явкино Баштанского района Николаевской области. К месту происшествия была направлена оперативная группа Баштанского РО территориального управления МЧС и дежурный караул СДПЧ-26 в составе двух аварийно-спасательных автомобилей. Обслуживающим персоналом поезда и сотрудниками МЧС проведена срочная эвакуация 211 пассажиров. Пассажиры были размещены в доме культуры села Явкино. Диспетчерской службой Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги в 10:50 на этом участке было прекращено движение железнодорожного транспорта.

В 11:30 сотрудниками транспортной милиции и Новобугского отделения СБУ проведен дополнительный осмотр остальных 12 вагонов, других подозрительных предметов не выявлено. Сотрудниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УМВД Украины в Николаевской области во время проведения осмотра сумки было установлено отсутствие взрывоопасных предметов и наличие в ней запакованного сыпучего вещества, которое было изъято для проведения исследования.

В 12:50 движение поездов железнодорожного транспорта возобновлено в полном объеме.

«Согласно Государственному классификатору чрезвычайных ситуации ДК 019:2010 данное происшествие не содержит признаков чрезвычайной ситуации», - отмечает ТУ МЧС в Николаевской области.