Авиабилеты в Украине снова подорожают

Как сообщают «Комментарии», об этом заявили в пресс-службе авиакомпании «АэроСвит», комментируя проект приказа Министерства инфраструктуры Украины, которым предлагается повысить пассажирский сбор за обеспечение авиабезопасности

«Сбор за обеспечение авиабезопасности в аэропорту входит в структуру цены авиабилета отдельной строкой (security tax), соответственно авиабилеты на международные рейсы с вылетом из аэропорта «Борисполь» подорожают на $2, на внутренние рейсы - на $1,5», - сказали в пресс-службе авиакомпании «АэроСвит».

По словам пресс-секретаря, данное повышение пассажирского сбора не скажется на пассажиропотоке, если конечно за этим не последует повышение цен на другие услуги аэропорта.

Напомним, согласно проекту приказа Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 26 марта 2008 года № 337», предлагается увеличить ставку аэропортового сбора с $4 до $6 с каждого пассажира в международном сообщении, а также с $1,5 до $3 - во внутреннем.

Повышение сбора связывают со значительными затратами на приведение инфраструктуры, качества обслуживания и уровня авиационной безопасности к европейским стандартам. Министерство планирует привлечь 67 млн. грн. в год.