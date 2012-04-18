Донецкое метро будет наземным

Об этом Президенту Украины Виктору Януковичу доложил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы создали в Министерстве Департамент наземных метрополитенов, и сейчас «Укрзализныця» приступает к проектированию Донецкого метрополитена, который будет построен открытым способом», - сказал вице-премьер-министр.

По словам Б.Колесникова, реализация проекта в Донецке должна начаться не позднее марта следующего года.

«Стоит задача открыть первую линию (метро) не позднее декабря 2014 года», - сказал чиновник.

Он добавил, что речь идет также о соответствующих проектах по дальнейшему развитию Днепропетровского и Харьковского метрополитенов.