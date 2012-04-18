Коммунисты ударят автопробегом по дню рождения Ленина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского обкома Коммунистической партии Украины.

По словам первого секретаря Первомайского городского комитета КПУ Ларисы Озеровой, участники автопробега сделают остановки в 10 населенных пунктах, чтобы возложить цветы к памятникам В.Ленину. У каждого памятника в каждом населенном пункте коммунисты проведут торжественные митинги.

«В акции примут участие владельцы 30-ти автомобилей. В основном это молодые активные коммунисты, которые не забывают такие даты. Они участвуют и в субботниках, и в митингах протеста против несправедливости власти. Это та молодежь, которой небезразлично будущее нашей страны», - сказала Л.Озерова.