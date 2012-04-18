Луганск подарил Львову сурка Степана

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, во время торжественной церемонии открытия делегация из Луганска подарила львовянам символ своего города – деревянную скульптуру сурка.

Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, подаренный сурок Степан „должен быть с детьми”.

«Думаю, мы совместно будем принимать решение, где его разместить. Этот подарок должны видеть все, он должен быть отрытым для всех», - сказал А.Садовый.

Во время официального открытия несколько композиций исполнил Луганский муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки.

«Мы привезли подарок – небольшую скульптуру сурка, животного, которое является символом Луганской области. Этот подарок – символ наших дружеских отношений. Благодарны, что вы отрыли для луганчан город Львов. Многие наши земляки стремятся побывать во Львове. Сегодня мы подпишем Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого, мы надеемся, что наши жители будут приезжать во Львов, и этим мы будем обогащать нашу культуру», - сказал заместитель городского председателя Луганска Александр Ткаченко.

В свою очередь городской голова Львова А.Садовый сказал, что „важно, чтобы города были центрами самоуправления”.

„Сегодня долететь на самолете из Львова до Луганска стоит дороже, чем из Львова до Нью-Йорка. Это не нормальная ситуация. Поэтому мы будем настойчиво обращаться к государству, чтобы было качественное авиасообщение между городами Украины. Потому что когда мы вместе, тогда мы сильны. Эти дни позволяют нам ощутить плечо друг друга. Каждый такой визит минимизирует мифы, на поверхности остается реальность искренних и приветливых людей», - сказал городской голова Львова.

Изюминкой дней Луганска во Львове, которые продлятся 18 – 19 апреля, будет бесплатный концерт Луганского муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки во Львовской филармонии.

Львовяне и гости города имеют возможность продегустировать и приобрести продукцию луганских предприятий на центральной площади города - площади Рынок, а также осмотреть выставку деревянных скульптур народного мастера Александра Романенко, которая посвящена Евро-2012.