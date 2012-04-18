В Одессе инвалиды сорвали тендер в горсовете

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся несколько десятков инвалидов и ветеранов передали и.о. директора Департамента транспорта Павлу Стерлядову постановление Суворовского райсуда Одессы от 28 марта 2012 года, которым удовлетворены исковые заявления граждан Максима Попова и Сергея Штеймана и запрещено Департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета проводить конкурс по определению перевозчиков, в том числе рассматривать конкурсные предложения и принимать решения по определению победителей.

Суд признал обоснованными иски этих представителей общественных организаций, которые обнаружили, что условиями объявленного конкурса предусмотрен допуск к его участию автоперевозчиков, владеющих автобусами вместимостью от 19 пассажиров. Хотя уже сейчас городские маршруты обслуживают машины марки «Богдан» вместимостью 40-45 мест. Поэтому возможность выхода на маршруты машин меньшей вместимости является «заведомым понижением планки уровня безопасности при осуществлении пассажирских перевозок».

Кроме того, инвалиды обратили внимание суда на то, что лишь автопредприятие «Соцтранском» обладает специально оборудованным транспортом и перевозит пассажиров с ограниченными возможностям на маршруте №210.

В свою очередь глава Департамента транспорта П.Стерлядов мотивировал проведение конкурса тем, что истекли сроки договорных обязательств автоперевозчиков на некоторых городских маршрутах, вследствие чего автопредприятия фактически обслуживают пассажиров без договоров - вне правового поля.