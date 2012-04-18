Выбивать долги с виновников ДТП теперь будут коллекторы

Как сообщает «Сегодня», в Моторном страховом бюро рассказали, что в основном коллекторы берутся возместить убытки, выплаченные потерпевшему страхкомпанией по КАСКО (страховка за побитое «железо»), если у виновного нет полиса автогражданки, либо страховщик по какой-то причине отказался его оплачивать. Здесь все однозначно, ведь виновного в ДТП уже определил суд и взыскать с него убытки — дело техники. Страхкомпании проще нанять коллекторов (комиссионные доходят до половины долга), чем самой заниматься ведением регрессного иска против физлица, у которого может не оказаться денег.

Сбивать долги с дорожных служб коллекторы берутся неохотно, только если вина дорожных служб явная (открытый люк, не обозначенные дорожные работы, а не просто яма в асфальте). По словам исполнительного директора Ассоциации участников коллекторского бизнеса Артема Кучина, юридически все законно, так как речь идет не о покупке долгов, а о поручении их взыскать в пользу кредитора за вознаграждение, что предусмотрено Гражданским кодексом. «Небольшие суммы, до 10 тыс. грн, обычно удается взыскать до суда, а вот если ущерб намного больше — только через госисполнителей, — говорит Кучин. — Мы также соглашаемся на постепенную выплату долга, поэтому многие должники идут на мировую».

Юрист Владимир Столитний говорит, что суды в таких ситуациях выносят решение в пользу кредитора, поэтому стоит рассчитаться добровольно, да еще в рассрочку обойдется дешевле — не надо платить судебный сбор и за услуги госисполнителей (+10% суммы долга).

А вот адвокат Василий Мирошниченко, считает что страховщики и коллекторы нарушают закон о защите информации: «Надо смотреть, предусмотрено ли в договоре страхования право передачи данных о должнике третьему лицу. Если не предусмотрено — можно подавать встречный иск».

Кучин считает, что закон о защите информации дает такое право коллекторам, при условии, что они не станут разглашать сведения о должнике публично, иначе взыскать долг им невозможно в принципе. Напомним, в Раде сейчас зарегистрирован законопроект о запрете коллекторов.