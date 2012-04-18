Мама Оксаны Макар передала деньги для спасения Александры Поповой

Завтра в Николаевской больнице скорой помощи в 11:00 утра владелец газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитц вместе с мамой уже покойной Оксаны Макар и мамой пострадавшей Александры вручит оборудование, привезенное из Германии и предназначеное для лечения Александры, которая находится в коме.

Как сообщает пресс-служба Николая Катеринчука, деньги для покупки оборудования предоставила мама Оксаны Макар, а часть денег, которых не хватало - Рейко Опитц.

Как сообщалось ранее, ночь с 9 на 10 марта стала трагической не только для 18 - летней жительницы Николаева Оксаны Макар, но и для ее сверстницы и землячки Александры. Девушку изнасиловали и избили до полусмерти, уже больше месяца она не выходит из состояния глубокой комы.