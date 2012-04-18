Сегодня в Киеве похоронят Михаила Воронина
11:58, 18 апреля 2012Общество
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Известного украинского дизайнера Михаила Воронина похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
|Михаил Воронин умер в возрасте 73 лет
Похороны состоятся в 15.00 на Байковом кладбище, участок 52- А.
Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".
Михаил Воронин - создатель популярной торговой марки "Михаил Воронин", а также Концерна Voronin - сети предприятий специализирующихся на пошиве и реализации мужской одежды. Он неоднократный победитель престижных международных конкурсов портновского мастерства.
Михаил Воронин умер в субботу, 14 апреля, в возрасте 73 лет.
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