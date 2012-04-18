Сегодня в Киеве похоронят Михаила Воронина

Прощание с модельером состоится с 12:00 до 14:00 в помещении Киевского городского дома учителя.

Похороны состоятся в 15.00 на Байковом кладбище, участок 52- А.

Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Михаил Воронин - создатель популярной торговой марки "Михаил Воронин", а также Концерна Voronin - сети предприятий специализирующихся на пошиве и реализации мужской одежды. Он неоднократный победитель престижных международных конкурсов портновского мастерства.

Михаил Воронин умер в субботу, 14 апреля, в возрасте 73 лет.