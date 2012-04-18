У Азарова открестились от часов за 45 тысяч

Об этом сообщает Правительственный портал, комментируя запись приветствия Азарова с Пасхой на фоне дорогих немецких часов HERMLE, которые оценили в 45 тысяч.

«За два с лишним года деятельности Правительства под руководством Николая Азарова Секретариат Кабинета Министров Украины в своей хозяйственной деятельности соблюдает режим жесткой экономии. Это касается как покупки дорогих автомобилей, дорогой техники, мебели или аксессуаров для официальных кабинетов, так и проведения ремонтных работ в кабинетах чиновников. Именно поэтому критика некоторых СМИ относительно наличия дорогих вещей в интерьере является неконструктивной", - заверили в Кабмине.

«Стоит отметить, что часы HERMLE 01164-N91161 были приобретены еще в 2006 году в зал для встречи иностранных делегаций. Николай Азаров, возглавляющий правительство с марта 2010 года, не имеет никакого отношения к этому приобретению", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в первой половине 2006 года правительство возглавлял Юрий Ехануров, во второй - Виктор Янукович.