Вооруженный до зубов мужчина обстрелял маршрутку

В Запорожье пьяный мужчина обстрелял пассажирскую «маршрутку» из травматического пистолета.

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, инцидент произошел вечером 16 апреля и стал результатом конфликта пьяного пассажира «маршрутки» с его водителем.

«Примерно в 18.30 водитель одного из маршрутных микроавтобусов прибыл на конечную остановку. В салоне оставался только нетрезвый молодой человек. Маршрутчик вытащил его на улицу. В процессе «высаживания» пассажир проснулся и начал возмущаться, повел себя агрессивно. Затем подошел к водителям других маршруток, которые отдыхали между рейсами, и без причины ударил одного из них рукояткой пистолета по голове, после чего вызвал по мобильному телефону «подмогу». Через некоторое время на автомобиле «ДЭУ» приехало двое знакомых дебошира и он, несмотря на состояние алкогольного опьянения, сел за руль из авто и погнался за маршрутным такси, пассажиром которого только что был. В ходе «погони» и после остановки им было сделано несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль в сторону «маршрутки», - сообщили в ОСО.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники милиции, которые задержали стрелка, и во время осмотра «ДЭУ» обнаружили несколько единиц огнестрельного и холодного оружия.

«Из салона было изъято самодельное дульнозарядное устройство, нож-тесак, а также пистолет и револьвер, вероятно травматического действия. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу», - сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

На сегодняшний день, 26-летний злоумышленник находится под стражей. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство, совершенное с применением оружия», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ведется следствие.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.