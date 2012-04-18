Чаще всего люди гибнут на дорогах западной Украины

Об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины.

Согласно данным МВД, в 2011 году в Украине было зафиксировано 186220 ДТП, из них 30927 с пострадавшими и 4831 с летальными случаями, пишут «Комментарии».

Больше всего дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано в Донецкой – 3766, Днепропетровской – 2527, Харьковской – 2477, Одесской – 2038 и Киевской – 2025 областях. Также в Киеве было зарегистрировано 2173 случая ДТП, из них 181 с летальным исходом.

Наибольший процент смертельных случаев отмечают в Житомирской - 26,9% (215 жертв в 795 авариях), Тернопольской - 25,7% (77 из 307), Ровенской – 25% (120 из 486), Ивано-Франковской – 24% (89 из 372) и Черновицкой – 21,2% (68 из 325) областях.

Как сообщили в МВД, всего на 9 670 462 транспортных средств зарегистрированных в Украине на 1 января 2012 года, пришлось 30927 аварий. Из них 4831 с человеческими жертвами.