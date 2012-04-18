Попрошайки могут заработать на квартиру за два года

Об этом свидетельствую результаты эксперимента, проведенного журналистами «Сегодня».

В Харькове журналист с ногой в гипсе и на костылях стоял с протянутой рукой в переходе метро между станциями «Исторический музей» и «Советская», где в час-пик проходят большие потоки людей.

Эксперимент разделили на 3 этапа: первые 15 минут журналист стоял с табличкой «Нужны деньги на гамбургер», потом — с надписью «Срочно нужны деньги», а последние 15 минут и вовсе без пояснений.

Даже без облачения в лохмотья, за полчаса удалось «заработать» 30 гривен. Что интересно, активнее всего бросали деньги, когда не было никакой таблички.

Выходит, что при 8-часовом «рабочем дне» за месяц можно заработать почти 10 000 грн, а значит, накопить деньги на однокомнатную квартиру можно всего за 2 года. Это при том что средняя зарплата на Харьковщине — 2400 грн.

За время «подработки» в метро журналиста с протянутой рукой трижды пытались выдворить из перехода. Дважды это были охранники метро и один раз — дежурный милиционер.

«У нас попрошайничество не запрещено законом, но из метро нищих мы выгоняем, потому что они мешают людям спокойно перемещаться», — пояснил милиционер Александр.