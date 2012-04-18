Россия намерена вывезти боеприпасы из Приднестровья через Украину

08:10, 18 апреля 2012
Общество
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Еще в 90-е годы между РФ и Украиной было подписано соглашение, регулирующее именно вывоз боеприпасов из Молдавии — оно продолжает действовать по сей день.

Россия намерена начать вывоз боеприпасов, хранящихся уже более двух десятилетий на складах в непризнанной республике Приднестровье.

По информации газеты «Коммерсантъ в Украине», именно с этой целью сюда на прошлой неделе прилетал глава минобороны РФ Валерий Сердюков.

О том, что Москва начала подготовку к вывозу боеприпасов из непризнанной Молдавской республики, изданию рассказали военный и дипломатический источники в делегации, сопровождающей российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в ходе его визита в Кишинев и Тирасполь. "Задача вывезти боеприпасы поставлена. Началась подготовка ее выполнения",— рассказал информированный дипломат. О сроках начала формирования эшелонов и их отправки в Россию он предпочитает пока не распространяться, заверив лишь: "Процесс точно будет запущен до конца года".

С1956 года на территории Молдавии и Приднестровья дислоцировалась 14-я гвардейская общевойсковая армия Одесского военного округа. На находившийся в ее составе 1411-й артиллерийский склад боеприпасов в селе Колбасна с конца 1980-х годов при выводе советских войск из Восточной Европы было вывезено значительное количество боеприпасов. К началу 1990-х на складе находилось до 43,5 т боеприпасов. После распада СССР 14-я армия перешла под юрисдикцию РФ.

Еще в 90-е годы между РФ и Украиной было подписано соглашение, регулирующее именно вывоз боеприпасов из Молдавии — оно продолжает действовать по сей день.

Украина готова выполнить ранее взятые обязательства по пропуску через свою территорию опасного груза и будет внимательно следить за соблюдением норм безопасности при его транспортировке.

В МИД РФ считают, что вывоз боеприпасов создаст благоприятный фон для политического урегулирования приднестровского конфликта. Правда, это не единственное условие для примирения двух берегов Днестра.

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