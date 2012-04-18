Двое милиционеров пострадали в столкновении с работниками карьера

17 апреля на территории песчаного карьера в стычке между правоохранителями и работниками пострадали двое сотрудников милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным ОСО, в этот день работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями облуправления милиции во исполнение постановления суда Золочевского района в рамках расследования уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по признакам статьи 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр), провели мероприятия на территории одного из предприятий, занимающегося добычей и переработкой песка, а также по месту жительства директора этого предприятия. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники спецподразделения милиции «Грифон».

«На месте происшествия собралось около 100 агрессивно настроенных работников предприятия, которые решили, что происходит рейдерский захват их учреждения, и препятствовали работе органов милиции. В результате возникла стычка между представителям закона и гражданами. Два сотрудника милиции получили телесные повреждения и были вынуждены применить травматическое оружие», - говорится в сообщении милиции.

На место происшествия прибыло руководство Главного управления МВД Украины в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Правомерность действий сотрудников милиции будут определены органами прокуратуры.

О пострадавших со стороны рабочих в милиции не сообщают.