Украина на государственном уровне отметит 65-летие операции "Висла"

В частности, премьер-министру Николаю Азарову, главам Львовской, Волынской и Ровенской облгосадминистраций Михаилу Костюку, Борису Климчуку, Василию Берташу поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий, связанных с 65-й годовщиной принудительного переселения этнических украинцев из юго-восточных регионов Польши, в частности траурных мероприятий у памятников и памятных знаков украинцам, ставшими жертвами депортаций в XX веке, предусмотрев благоустройство соответствующих памятных знаков и памятных мест.

Об этом говорится в Поручении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Документом поручено министру иностранных дел Украины Константину Грищенко в апреле отработать вместе с польской стороной вопрос о предоставлении Президентами Украины и Республики Польша поддержки в проведении мероприятий по инициативе украинцев в Республике Польша, в частности проведении международной конференции, посвященной 65-й годовщине операции «Висла», других тематических мероприятий по вопросам принудительного переселения этнических украинцев из юго-восточных регионов Польши, а также содействии украинскому общине в Республике Польша.

Согласно Поручению, министры К.Грищенко, Дмитрий Табачник, Михаил Кулиняк должны обеспечить с участием Национальной академии наук Украины организацию тематической международной научной конференции, посвященной 65-й годовщине операции «Висла», дальнейшую публикацию материалов конференции, а также проведение круглых столов, других научно-просветительских мероприятий, выставок фото- и архивных документов на тему депортации в 1947 году этнических украинцев из юго-восточных регионов Польши.