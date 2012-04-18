Во Львове начинаются Дни Луганска

В рамках Дней Луганска во Львове запланирован ряд мероприятий. В частности, во львовских университетах состоятся открытые лекции на тему: «Выдающиеся личности Луганщины», презентация фильма о Луганске. Также на факультете культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко проведет мастер-класс народный артист Украины, художественный руководитель Луганского областного украинского музыкально-драматичного театра Михаил Голубович.

Официальное открытие Дней Луганска во Львове состоится 18 апреля в 12.00 на площади Рынок при входе в городскую Ратушу. Во время открытия мероприятия луганчане подарят львовянам символ Луганской области – деревянную скульптуру сурка. Львовяне и гости города смогут продегустировать и приобрести продукцию луганских предприятий на мини-ярмарке в центре города. Также на площади Рынок будет выставка деревянных скульптур народного мастера Александра Романеско, посвященная Евро-2012 и мастер-класс от народного умельца.

«Изюминкой дней Луганска во Львове будет концерт Луганского муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки во Львовской филармонии. На концерт сможет попасть каждый желающий, ведь это бесплатный концерт. Интересной будет встреча с представителями музеев Львова в историческом музее, на которой состоится передача книги и презентация фильма о Луганске», - рассказала УНИАН руководитель отдела рекламы города Львова Галина Малец.

В программе Дней Луганска запланированы встречи с предпринимателями, а также круглый стол на тему: «Львов и Луганск – западные и восточные ворота Украины». Во время круглого стола Львов и Луганск подпишет меморандум о сотрудничестве для установления и расширения взаимовыгодных деловых и культурных связей между городами.

«Наши города мало знают об истории, традициях, культуре, ментальности друг друга. Поэтому нам важно показывать себя, рассказывать другим о своих достижениях, одновременно, изучая опыт других. Такие дни городов – не только рекламное мероприятие, благодаря которому жители имеют возможность узнать больше, захотеть поехать в Луганск или Львов - это также единение украинских городов», - отметил заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Василий Косив.

Во Львове в мае запланировано провести Дни Одессы.