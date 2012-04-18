Открылся единственный в Украине дегустационный зал леквара

Как передает корреспондент УНИАН, по информации организаторов, в меню будет представлено 24 вида леквара из различных ягод и фруктов.

Как рассказал заведующий кафедрой туризма Ужгородского национального университета Федор Шандор, попробовать «за раз» можно будет всего шесть разновидностей по выбору.

Самые оригинальные из представленных лекваров такие виды, как, например, леквар из терна или клюквы.

Ф.Шандор также рассказал, что владелец небольшого предприятия и дегустационного зала Павел Тизеш при создании продукта исповедует четыре «без»: «Все виды лекваров производится ручным способом - без консервантов, без красителей, без ароматизаторов, без ГМО».

Леквар можно будет приобрести - от 20 грн за баночку 250 гр.

Кроме лекваров, в дегустационном зале можно будет попробовать также все возможные виды соков. В том числе такие уникальные, как сок сельдерея или сок бузины.