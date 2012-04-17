Самолет «Дубай - Киев» вынужденно сел в Крыму из-за драки на борту (дополненная)

Об этом УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

«Самолет компании «Аэросвит» приземлился в 10.18. Поступила информация о драке. С рейса сняли жителя Киева, 1986 года рождения», - сказала О.Кондрашова.

Позже сектор связей с общественностью ГУ МВД Украины в Крыму распространил сообщение, согласно которому, «экстренная посадка была произведена в связи с тем, что с борта самолета поступила информация о происшедшей в салоне драке между одним из пассажиров и бортпроводником. По предварительным данным, один из пассажиров, житель города Киева, 1986 года рождения, ударил бортпроводника, мужчину, 1984 года рождения (ранее сообщалось, что пассажир избивал бортпроводницу – УНИАН)».

Гражданин снят с рейса и доставлен в линейный отдел милиции в аэропорту «Симферополь» для выяснения обстоятельств инцидента.

Рейс задержан до выяснения обстоятельств случившегося. В настоящее время сотрудники милиции опрашивают пассажиров и членов экипажа. Бортпроводнику будет дано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Назначены экспертизы для определения возможного наличия алкоголя в крови задержанного, отметили ССО.

Проводится проверка, обстоятельства происшедшего уточняются.