Самолет с немецкими врачами для Тимошенко сел в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, самолет, на борту которого находятся врачи, только что приземлился в Международном аэропорту «Харьков».

В Харьков прибыли доктор наук в области неврологии, профессор, председатель правления клиники «Шарите – университетская медицина, Берлин» Карл Макс Айнхойпл и доктор наук в области травматологии, профессор клиники «Шарите – университетская медицина, Берлин» Норберт Хаас.

Их встречали члены международной комиссии врачей от Украины: председатель комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко; главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «неврология», доктор медицинских наук, профессор Тамара Мищенко; заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Дука; начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш.

Ожидается, что немецкие врачи осмотрят условия лечения Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице №5 «Укрзалізниці», куда она может быть переведена для лечения из Качановской исправительной колонии №54.

Планируется также, что немецкие специалисты посетят Ю.Тимошенко в колонии.

Кроме того, запланирована встреча немецких специалистов с журналистами.