Луганская милиция переходит на усиленный вариант несения службы
10:41, 13 апреля 2012Общество
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В Луганской области милиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи c празднованием Пасхи.
|Общественный порядок будут обеспечивать более 1 тыс сотрудников милиции
По данным милиции, Пасхальные богослужения пройдут в 291 храме области. Предварительно в праздновании примут участие более 180 тыс человек.
Правоохранители будут нести службу с вечера субботы и до окончания праздничных богослужений.
Кроме того, в воскресенье, 15 апреля, охранять общественный порядок сотрудники милиции будут и на 120 кладбищах, где пройдут поминальные мероприятия, в которых примут участие более 95 тыс жителей области.
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