Луганская милиция переходит на усиленный вариант несения службы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в охране общественного порядка и обеспечение безопасности жителей Луганской области будет задействовано более 1 тыс сотрудников милиции.

По данным милиции, Пасхальные богослужения пройдут в 291 храме области. Предварительно в праздновании примут участие более 180 тыс человек.

Правоохранители будут нести службу с вечера субботы и до окончания праздничных богослужений.

Кроме того, в воскресенье, 15 апреля, охранять общественный порядок сотрудники милиции будут и на 120 кладбищах, где пройдут поминальные мероприятия, в которых примут участие более 95 тыс жителей области.