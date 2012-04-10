В Севастополе украиноязычных детей переводят в интернат для умственно отсталых

26 из 50 учащихся, по словам начальника управления образования Ирины Заец, будут переведены в интернат №4, в котором обучаются дети с задержкой психического развития.

Как сообщает «Новый регион», интернат №7 был создан в 1994 году на базе детского сада для детей украинских военнослужащих. Изначально в нем обучалось 200 детей. Сейчас там 50 воспитанников, это дети из малообеспеченных и многодетных семей (украинские военные предпочитают отдавать своих детей в общеобразовательные русские школы). Родители утверждают, что управление образования сознательно снижало в последние годы количество учеников, не принимая заявления на поступление.

Необходимость ликвидировать украинский интернат чиновники мотивируют несоответствием его инфраструктуры и материально-технической базы. Там нет спортивной площадки, спортзала, помещений для занятий трудом.

На базе ликвидированного интерната будет восстановлен детский сад. Родители, которые не хотят, чтобы их дети учились в интернате №4, по словам Заец, могут устроить их в любую школу города.

Немногочисленные проукраинские организации Севастополя спокойно отнеслись к расформированию единственного учебного заведения, где образование велось на государственном языке. Как заявил руководитель местной «Просвиты» Владимир Проценко, он поддерживает решение управление образования.

«Это правильно, потому что в детском саду школа не может быть. Мой ребенок тоже учится там. Физкультуры нет, трудов нет. Я перевожу его в четвертый интернат. У него теперь будет другое название и другая специализация. Обучение на украинском языке сохранится», – сказал Проценко.