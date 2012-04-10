Укрзализныця запускает на Пасху 5 дополнительных поездов (список)

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила на Пасхальные праздники 5 дополнительных поездов.

Как сообщили УНИАН на ЮЗЖД , в частности, назначены поезда № 207/208 Киев - Ужгород, который отправится 13 и 15 апреля, №219/220 Киев - Ивано-Франковск, который отправится 14 и 16 апреля, № 623/624 Киев - Каменец-Подольский - 13 и 15 апреля, № 157/158 Киев - Могилев-Подольский - 12 и 16 апреля, № 152/151- № 154/153 Жмеринка - Киев - Винница - 12 апреля.

Напомним, железные дороги Украины на Новогодние и Рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,642 тыс. пассажиров.

В то же время, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.