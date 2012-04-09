Чиновница присвоила 10 тысяч, предназначенных для операции ребенку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, это заведение социальной защиты создано для детей в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи.

Как установили сотрудники УСБУ, чиновница регулярно присваивала и тратила на собственные нужды средства, предназначенные для воспитанников заведения.

В частности, в 2011 году она присвоила благотворительные 10 тысяч гривен, которые были выделены 5-летнему мальчику для проведения операции по удалению катаракты в Киевской офтальмологической больнице «Центр микрохирургии глаза».

Кроме того, на протяжении прошлого года чиновница неоднократно присваивала премиальные, которые под угрозой увольнения в полном объеме возвращали ее подчиненные.

Овручская межрайонная прокуратура в отношении чиновницы возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (служебная подделка), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.