Наша Украина поставила памятник кузену

В Житомире по случаю Дня города открыт памятник кузену Лариосику из романа Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

500-килограммовый памятник из бронзы установлен в центре Житомира возле кинотеатра «Украина» на улице Киевской. Булгаковский Лариосик держит в руках клетку с попугаем и конверт.

Памятник сооружен за спонсорские средства депутата Житомирского горсовета от фракции «Наша Украина» Сергея СУХОМЛИНА.

«Наша фракция хотела, чтобы литературный герой из известного романа Михаила Булгакова наконец вернулся в Житомир», - сказал на открытии памятника С.СУХОМЛИН.

В церемонии открытия памятника приняли участие руководители городской власти Житомира, депутаты горсовета, молодежь и студенчество.

***По сюжету романа «Белая гвардия» кузен Лариосик из Житомира в декабре 1918 года пришел в Киев к своим родственникам Турбиным.

Житомирский краевед Руслан КОНДРАТЮК по архивным материалам воспроизвел основные вехи биографии офицера бывшей царской армии Николая Судзиловского, который жил в те времена в городе и стал прототипом Лариосика.