Наша Украина поставила памятник кузену
Лариосик вернулся в Житомир
В Житомире по случаю Дня города открыт памятник кузену Лариосику из романа Михаила Булгакова «Белая гвардия».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
500-килограммовый памятник из бронзы установлен в центре Житомира возле кинотеатра «Украина» на улице Киевской. Булгаковский Лариосик держит в руках клетку с попугаем и конверт.
Памятник сооружен за спонсорские средства депутата Житомирского горсовета от фракции «Наша Украина» Сергея СУХОМЛИНА.
«Наша фракция хотела, чтобы литературный герой из известного романа Михаила Булгакова наконец вернулся в Житомир», - сказал на открытии памятника С.СУХОМЛИН.
В церемонии открытия памятника приняли участие руководители городской власти Житомира, депутаты горсовета, молодежь и студенчество.
***По сюжету романа «Белая гвардия» кузен Лариосик из Житомира в декабре 1918 года пришел в Киев к своим родственникам Турбиным.
Житомирский краевед Руслан КОНДРАТЮК по архивным материалам воспроизвел основные вехи биографии офицера бывшей царской армии Николая Судзиловского, который жил в те времена в городе и стал прототипом Лариосика.