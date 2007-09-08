Для церемонии похорон Паваротти привлекут истребители итальянских ВВС

Последний земной путь прославленного певца пройдет под аплодисменты сотен тысяч поклонников, которых вряд ли вместит центральная площадь Модены Пьяцца Гранде. Как и многие мегаконцерты маэстро, его прощальный «выход» увидят миллионы людей в прямом эфире.

Несмотря на просьбы родных, официального статуса траурным мероприятиям избежать не удастся - сегодня родной город Паваротти на пару часов станет центром Вселенной. Сюда прибудут политики - от итальянского премьера Проди до членов британской королевской семьи. Мировые знаменитости, включая Боно из U-2, Стинга, Пласидо Доминго, Монтсеррат Кабалье, Элтона Джона. Для церемонии будут привлечены даже истребители итальянских ВВС - они пролетят над площадью с дымовыми шашками, изображающими национальный триколор. Такое в Италии происходит лишь по случаю событий общенационального масштаба.

Отпевание пройдет в стенах памятника мирового достояния ЮНЕСКО - красивейшего кафедрального собора Модены, а одну из частей литургии - Панис Ангеликус - исполнит близкий друг и ученик Паваротти Андреа Бочелли.

Похоронят «большого Лучано» в его традиционном сценическом костюме - черном смокинге, белой бабочке и с белым платком в руках. А в кармане, кто знает, быть может, будет гнутый гвоздь - талисман, с которым певец не расставался никогда и даже держал один про запас. Оперные певцы, как известно, самые суеверные люди, фанатично верящие в силу судьбы.

В интервью, которое Паваротти дал «Коррьере делла сера» несколько месяцев назад и которое оказалось последним, он сказал: «В моей жизни было все, о чем только можно мечтать, когда Господь лишит меня этого - мы с ним будем квиты. Но я до конца останусь оптимистом».

Комсомольская правда