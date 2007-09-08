Земфира перепела Верку Сердючку

На концерте в Москве «девочка-скандал» исполнила ремикс на Dancing Lasha Tumbai.

На днях в одном из московских клубов прошла вечеринка «Школьный вальс» c участием Земфиры и групп Billy’s Band и Esthetic Education.

Свое выступление Billy’s Band провели без эксцессов. Затем на сцену вышла Земфира. Певица начала с новой песни о суициде. Затем исполнила несколько вещей из альбома «Вендетта» и совершенно неожиданно для зрителей пустилась в танцевальный отрыв под ремикс скандального хита Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Вместе со звездой слова «Зибен-зибен ай-лю-ю» распевал весь зал: новую трактовку песни поклонники Земфиры знают по растиражированной в Интернете видеозаписи с концерта певицы в Германии. В Москве же «Лаша тумбай» от Земфиры прозвучала впервые.

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