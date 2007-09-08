Ахметов хочет спросить: ”Мы сделали хорошо или плохо?”

Ринат Ахметов отрицает незаконность сделки по покупке акций энергогенерирующей компании-банкрота ОАО "Днепрэнерго" и называет ее экономически обоснованной. Об этом он заявил в комментарии "Зеркалу недели".

"Что сегодня говорят и пишут о "Днепрэнерго"? Что сделка полупрозрачная, невыгодная для государства, - рассказал Ахметов. - Я хочу понять, с каких это пор инвестор, открыто предложивший реальный, экономически обоснованный выход из затяжного кризиса предприятия, обвиняется в нерыночных методах?"

"ДТЭК" предложила 400 млн. долларов на погашение долгов и развитие "Днепрэнерго" взамен увеличения доли предприятия в уставном фонде "Днепрэнерго" на 28% путем дополнительной эмиссии. Таким образом, "ДТЭК" получила блокирующий пакет акций, а доля государства соответственно сократилась с 76% до 50%+1 акция. В процессе покупки акций был нарушен Закон Украины "О хозяйственных обществах", запрещающий проводить допэмиссию акций государственного предприятия до закрытия дела о банкротстве.

По словам бизнесмена, предложение по подготовке проектов оздоровления "Днепрэнего" было заявлено через центральные СМИ и каждый желающий мог победить в конкурсе. Подконтрольная СКМ "Донбасская топливно-энергетическая компания" же предложила 400 млн. долларов в то время, когда 100% акций "Днепрэнерго" оценивалась на бирже в сумму не более 490 млн. долларов.

"Что государство имеет сегодня? Контрольный пакет 50%+1 акция уже здорового предприятия с рыночной стоимостью 1,5 млрд. долларов. И эта стоимость, я уверен, будет расти, - продолжил Ринат Ахметов. - Если государство решит продать свою долю, то получит более миллиарда долларов. Так я хочу спросить: мы сделали хорошо или плохо?"

В самой "ДТЭК", ставшей крупнейшим негосударственным акционером "Днепрэнерго", в комментарии "ЗН" также опровергли заявления о том, что энергетический холдинг группы СКМ якобы осуществляет скупку долгов отдельных энергетических активов.

"ДТЭК не скупал долги каких-либо энергетических активов и не заинтересован в такой скупке в будущем, - отметили в корпорации. - Мы видим выход украинской энергетики из кризиса не в банкротстве предприятий, находящихся в сложном финансовом положении, а через привлечение в них инвесторов, через их развитие и оздоровление".