Новая неделя начнется мокрым снегом

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 9 апреля ожидается ухудшение погодных условий: в западных областях небольшой (ночью умеренный) снег, гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла (на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 1-6° мороза); в северных, Винницкой, Черкасской областях ночью сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, днем мокрый снег и дождь, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла; на остальной территории дожди, местами грозы температура ночью 6-11° тепла, днем 12-17°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Киевской области завтра ожидается ухудшение погодных условий: ночью сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, днем мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8°.

В столице также ожидается ухудшение погодных условий: ночью сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, днем мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.