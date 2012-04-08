Судья-колядник Зварич поехал по этапу

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

«Его в Киевском СИЗО уже нет. Его вывезли в колонию в пятницу», - сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что лиц такого ранга, так же, как и осужденных бывших правоохранителей, как правило, этапируют в Менскую исправительную колонию в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении экс-судьи И.Зварича было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

На днях Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу И.Зварича на приговор Оболонского райсуда столицы.