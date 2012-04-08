Николаевские люди оказались равнодушными к судьбе избитой девушки

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил активист общественной организации «Гард-N» Андрей Дворецкий, которая инициировала концерт.

При этом он отметил, что артисты выступали бесплатно. По словам А.Дворецкого, городская власть не способствовала организаторам в проведении акции.

Концерт состоялся вчера в центре города, в Каштановом сквере и длился около трех часов. В нем приняли участие местные и иногородние артисты. Во время концерта ведущий периодически напоминал присутствующим о ситуации, в которой находится А.Попова. Возле сцены постоянно находилось около 300 зрителей.

«Мы хотим, чтобы люди не забывали о Саше, – сказал А.Дворецкий. – 8 апреля Саше исполняется 19 лет. Сейчас ее состояние постепенно улучшается. Концерт мы проводили под лозунгом «Стоп - насилию!», говоря о том, что в обществе необходимо менять отношение к жутким преступлениям, которых стало слишком много в последнее время. Это и трагедия Оксаны Макар, и избиение Саши Поповой. Каждый день появляются сообщения об изнасилованиях и других жестоких преступлениях. С обществом происходит что-то страшное. Многие просто перестали обращать внимание на жуткие преступления, которые стали чуть ли не нормой. Мы призываем людей быть более человечными по отношению друг к другу».

А.Дворецкий отметил, что незначительная сумма, собранная во время акции, как раз и свидетельствует о равнодушном отношении людей к проявлениям жестокости. «Пришли, послушали и ушли», - сказал он.

Члены общественной организации «Гард-N» намерены продолжать свою деятельность и вскоре официально зарегистрируют организацию.

Как сообщал УНАИН, 9 марта в Николаеве 18-летнюю А.Попову в ходе возникшей ссоры жестоко избил 22-летний парень.

С тех пор девушка находится в больнице скорой медицинской помощи в состоянии комы.

8 апреля А.Поповой исполняется 19 лет.

В марте главный врач БСМП Александр Демьянов сообщил, что средств для лечения А.Поповой недостаточно.

Подозреваемый в избиении А.Поповой был задержан в день совершения преступления, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу продолжается следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры Николаевской области.