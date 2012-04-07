Тернопольскому мэру высадили «райскую» аллею

Как передает корреспондент УНИАН, участие в посадке деревьев приняли городской председатель Сергей Надал, его заместители, руководители структурных подразделений городского совета.

«Выбрали именно райские яблони, поскольку их в Тернополе немного. К тому же, эти деревья цветут очень красивым розовым цветом, поэтому весной это будет незабываемое зрелище», – сказал С.Надал.

Всего работники городского совета посадили 100 деревьев, длина аллеи составляет ориентировочно 150 метров. Саженцы приобрели местные предприниматели и подарили для посадки.

Высаженные деревья назвали «Аллеей городского головы».

Чтобы дерева не похитили или не поломали вандалы, рядом на одном из столбов установили камеру наблюдения.

«Кроме этого, здесь регулярно будут патрулировать работники милиции, – заметил С.Надал.

Между тем депутаты городского совета, как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, свою аллею высадили в парке «Топильче».

Вдоль реки Серет они посадили 100 лип. Приобрел их один из депутатов.