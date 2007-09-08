С поминального обеда в больницу забрали 16 человек

10:15, 08 сентября 2007
Общество
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Диагноз: пищевая токсикоинфекция

В Черниговской области в инфекционные отделения Нежинской центральной районной и городской больниц с диагнозом "пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 16 жителей с.Талалаевка, которые 1 сентября были на поминальном обеде (всего на обеде было 78 человек).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение заболевания госпитализированных: у 14 - легкой степени тяжести, у 2-х - средней.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

 

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