11-летний школьник повесился на дереве в собственном дворе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, это произошло вчера, 6 апреля. 11-летний ученик 5-го класса местной школы повесился на дереве в собственном дворе.

По факту смерти несовершеннолетнего следственный отдел Нововоронцовского райотдела милиции проводит расследование.

Предварительно установлено, что ребенок проживал в относительно нормальной сельской семье. Родители, 36-летний отец и 31-летняя мать, ранее не судимые, официально числятся безработными и зарабатывают на жизнь различными подработками по селу. В семье есть еще двое детей – два мальчика 2007 и 2010 годов рождения. В то же время в 2007 году данная семья состояла на учете в местной райгосадминистрации как таковая, где «родители употребляют алкоголь».

В школе погибший мальчик характеризуется с хорошей стороны. Однако по информации соседей, ребенок в последнее время был замкнутый, его угнетало то, что родители часто выпивают. Установлено, что непосредственно перед суицидом мальчик звонил родителям, которые выпивали у знакомых.

По факту суицида несовершеннолетнего прокурор Нововоронцовского района возбудил уголовное дело по ст. 120 ч 3 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Также районная прокуратура проводит, в рамках правозащитной деятельности, проверку в отношении родителей погибшего ребенка в соответствии со ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), а также в отношении районной службы по делам несовершеннолетних.