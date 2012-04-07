В Черкассах проходит фестиваль трезвости

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, на фестивале проходит флеш-моб «Освободись от яда», во время которого сигареты у горожан будут обменивать на яблоки, а алкоголь - на травяные чаи.

Кроме того, участники фестиваля прошли торжественным шествием «За здоровье» от площади 700-летия и до центра города. Для взрослых на фестивале есть ряд спортивных развлечений – соревнование «Папа, мама, я – дружная семья», а также казацкие забавы. Малышню будут развлекать клоуны.

Кроме музыкальной части, зрители смогут увидеть показательные выступления Черкасской областной федерации у-шу, боевого искусства хортинг и боевого гопака.

На фестивале состоится фестиваль Будянская ярмарка с товарами для здоровья. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, устроенным жителями родовых поселений. Также посетители смогут послушать акапелльное пение будянского женского хора «Горлица».