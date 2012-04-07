В Вербное воскресенье будет лить дождь

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами также ожидаются грозы, в западных областях дождь с мокрым снегом; ночью в прикарпатских, днем в северных, центральных и в Одесской областях местами сильные осадки.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западной части ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла (в Карпатах на протяжении суток 0-5° мороза); на остальной территории ночью 3-8° тепла, на востоке до 10°, днем 14-19°, в Крыму до 21°, в северных областях 10-15°.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах области небольшой дождь; днем дождь, местами сильный дождь, гроза. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.