В Херсоне подожгли еврейское кладбище: столб пламени достигал 1,5 м

Как передает корреспондент УНИАН, по утверждению очевидцев, пожар на кладбище, которое расположено на ул. Розы Люксембург, начался со стороны местного торгового центра и продолжался более 2-х часов. За это время выгорела почти вся сухая трава, для тушения огня пришлось вызывать пожарную службу МЧС.

По словам очевидцев, над захоронениями, часть которых относится еще к позапрошлому веку, мгновенно вырос столб пламени высотой до 1,5 м. Огонь прошел по всей территории кладбища. От огня пострадали многие захоронения, в частности, несколько обелисков треснули от высоких температур.

По данным начальника территориального управления МЧС в Херсонской области Виталия Кропивницкого, на кладбище выгорело около 700 кв м территории, и наиболее вероятной причиной загорания был поджог «неустановленного лица».

Активисты еврейской общины Херсона допускают версию о том, что поджог кладбища мог быть организован из антисемитских побуждений, поскольку пожар совпал с празднованием еврейского религиозного праздника Песах.

Также известно, что на данном кладбище находится могила бригадного генерала польской армии и известного общественного деятеля Польши Мариуша Заруского. На предполагаемом месте захоронения польским землячеством «Полония» был установлен памятный знак. Однако пострадал ли памятник в результате пожара пока неизвестно.