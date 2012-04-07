Экс-руководителя района, сбившего насмерть двух людей, отпустили под залог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает областной еженедельник “Поділля”.

По словам адвоката пострадавших Василия Шамрая, экс-чиновник частично возместил моральные и материальные убытки. В частности, 10 тыс. грн экс-председатель РГА передал на захоронение, еще 50 тыс. грн пострадавшие семьи получили впоследствии.

Как сообщал УНИАН, ночью 24 февраля с.г. чиновник сбил 27-летнего жителя Красиловского района, который от полученных повреждений погиб на месте происшествия, и его 22-летнюю односельчанку, которая от полученных травм умерла в больнице.

27 февраля прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель нескольких лиц). Во время экспертизы выяснено, что должностное лицо на момент ДТП находилось в состоянии алкогольного опьянения.

28 февраля Президент Виктор Янукович освободил Валентина Зарицкого от должности главы Белогорской РГА.