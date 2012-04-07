Евро-2012 будут охранять два истребителя

Силовые структуры Украины готовятся не допустить массового прибытия «профессиональных нарушителей порядка» на футбольные матчи. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

Как сообщили УНИАН в аппарате СНБО, А.Клюев отметил, что все силовые структуры Украины ведут ежедневную подготовку для обеспечения безопасности проведения чемпионата Европы по футболу. По его словам, среди важнейших заданий - обеспечение антитеррористической защиты участников чемпионата, болельщиков и объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, что важно не допустить “массового прибытия в Украину «профессиональных нарушителей порядка» на футбольных матчах, т. н. «ультрас». При этом секретарь СНБО добавил, что “такую работу ведут СБУ, Государственная пограничная служба совместно с Интерполом”.

А.Клюев отметил, что важным вопросом также является контроль над воздушным пространством. Он сообщил, что Государственная авиационная служба совместно с Генштабом отработали предложения по совершенствованию функционирования объединенной гражданско-военной системы организации воздушного сообщения. “Важно повысить качество взаимодействия между гражданскими и военными авиационными службами с другими госорганами, в том числе с СБУ, МВД и Государственной пограничной службой”, - отметил секретарь СНБО Украины. А.Клюев сообщил, что подразделения, которые участвуют в обеспечении безопасности Евро-2012, постоянно проводят тренировки, в частности, вчера пилоты-истребители 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации отработали задание по перехвату малоскоростных целей и принуждению к посадке нарушителей воздушного пространства.

А.Клюев также сообщил, что значительно активизирован процесс ремонта военной и гражданской техники, в частности, после ремонта вернулись два самолета-истребителя МиГ-29, которые также примут участие в обеспечении безопасности воздушного пространства Украины в период проведения финальной части европейского чемпионата по футболу.

Секретарь СНБО заявил, что в рамках работы по противодействию возможным террористическим проявлениям в каждом городе, где будут проводиться матчи, СБУ, МВД, УГО, Минобороны и другие органы создали общие рабочие группы, которые отрабатывают систему взаимодействия. Среди прочего проводятся тренировки по выявлению взрывных устройств, освобождению заложников, нейтрализации террористов. Он сообщил, что на днях было проведено несколько учений в Донецке с участием представителей СБУ, МВД, МЧС, внутренних войск, Донецкого пограничного отряда, органов местной власти, медицинских учреждений, служб безопасности стадиона и гостиничных комплексов города. Среди них - практические тренировки отдела центра специальных операций «А» Управления СБ Украины в Донецкой области совместно с представителями МВД. В сообщении сказано, что «спецназ отрабатывал действия при штурме и освобождении заложников на объектах массового пребывания людей – в гостинице «Шахтер Плаза» и Донецком музыкально-драматическом театре”.

Фото Александра Гиманова / УНИАН